Johnny Depp, dopo la vittoria del processo è ridotto malissimo: irriconoscibile in pubblico (Di domenica 12 giugno 2022) dopo la vittoria del processo dell’anno, Johnny Depp si è mostrato in pubblico in condizioni impresentabili. Ecco come si è ridotto Quello tra Johnny Depp e la sua ex moglie Amber Heard è stato definito da molti il processo dell’anno. Il clamore della vicenda è dato in particolar modo dalla immensa fama di cui gode la star di Hollywood. Quest’ultimo è stato accusato dalla donna di violenza domestica, reato che sarebbe stato gravissimo nel caso in cui fosse stato accertato. Una situazione del genere avrebbe potuto minare la sua reputazione, motivo per cui in questi mesi l’attore ha sofferto moltissimo. Johnny Depp (Websource)Per la grande gioia dei suoi milioni di ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 12 giugno 2022)ladeldell’anno,si è mostrato inin condizioni impresentabili. Ecco come si èQuello trae la sua ex moglie Amber Heard è stato definito da molti ildell’anno. Il clamore della vicenda è dato in particolar modo dalla immensa fama di cui gode la star di Hollywood. Quest’ultimo è stato accusato dalla donna di violenza domestica, reato che sarebbe stato gravissimo nel caso in cui fosse stato accertato. Una situazione del genere avrebbe potuto minare la sua reputazione, motivo per cui in questi mesi l’attore ha sofferto moltissimo.(Websource)Per la grande gioia dei suoi milioni di ...

