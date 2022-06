Improta: "Se il Napoli non tocca la spina dorsale della squadra, può competere per vincere lo Scudetto'' (Di domenica 12 giugno 2022) Improta: "Se il Napoli non tocca la spina dorsale della squadra, Ospina-Koulibaly-Osimhen e ci aggiungo Mertens, può competere per vincere lo Scudetto, su Ostigard e Deulofeu..." Gianni Improta, ex calciatore azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: "La verità la sapremo a luglio, quando aprirà ufficialmente il mercato. -afferma Improta - Vedremo se Mertens e Ospina saranno riconfermati e anche le sorti di Koulibaly e Fabian. Ho sempre detto che se il Napoli non tocca la spina ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 12 giugno 2022): "Se ilnonla, O-Koulibaly-Osimhen e ci aggiungo Mertens, puòperlo, su Ostigard e Deulofeu..." Gianni, ex calciatore azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole: "La verità la sapremo a luglio, quando aprirà ufficialmente il mercato. -afferma- Vedremo se Mertens e Osaranno riconfermati e anche le sorti di Koulibaly e Fabian. Ho sempre detto che se ilnonla...

