Firenze: sparatoria in via Baracca. Due uomini si sono affrontati a colpi d’arma da fuoco. Entrambi feriti, uno grave (Di domenica 12 giugno 2022) Si sono sparati per le scale di un palazzo di via Baracca: protagonisti due uomini, Entrambi feriti. Uno in maniera grave. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 12 giugno 2022, all'interno di un palazzo in via Baracca a Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 12 giugno 2022) Sisparati per le scale di un palazzo di via: protagonisti due. Uno in maniera. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 12 giugno 2022, all'interno di un palazzo in viaL'articolo proviene daPost.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sparatoria in un palazzo a Firenze, feriti due uomini - #ANSA - infoitinterno : Sparatoria in un palazzo a Firenze, feriti due uomini. Colpi di pistola l’uno contro l'altro: uno è grave - infoitinterno : Sparatoria in un condominio di Firenze, scontro tra ‘duellanti’ armati di pistola: uno è grave - Giusepp18336073 : RT @rep_firenze: Ultim'ora: sparatoria in viale Baracca, c'è una persona ferita - iltirreno : ?? Cinque colpi sparati all'interno di un palazzo con 50 famiglie in via Baracca -