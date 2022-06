F1 GP Azerbaijan 2022, team radio Red Bull a Perez: “Non lottare nel sorpasso con Verstappen” (Di domenica 12 giugno 2022) La Red Bull ha ormai stabilito le gerarchie tra i piloti e lo dimostra il team radio dai box a Sergio Perez che veniva attaccato da Max Verstappen: “Non lottare”, dicono a Checo, che di sicuro non sarà stato contento. Va detto che in realtà il messicano ha fatto sudare un po’ il compagno olandese, che per superare ha dovuto giocarsela seriamente in pista senza ricevere particolari favori. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) La Redha ormai stabilito le gerarchie tra i piloti e lo dimostra ildai box a Sergioche veniva attaccato da Max: “Non”, dicono a Checo, che di sicuro non sarà stato contento. Va detto che in realtà il messicano ha fatto sudare un po’ il compagno olandese, che per superare ha dovuto giocarsela seriamente in pista senza ricevere particolari favori. SportFace.

