F1, Daniel Ricciardo: “Oggi passare Alonso era impossibile, la macchina ha mosso passi in avanti” (Di domenica 12 giugno 2022) Daniel Ricciardo sorride al termine del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, concluso all’ottavo posto, e prova a guardare finalmente con maggiore ottimismo verso il prosieguo del suo campionato, dopo un avvio davvero molto complicato. Sul tracciato cittadino di Baku il portacolori del team McLaren ha concluso all’ottavo posto, riuscendo a precedere il compagno di scuderia Lando Norris, evento che non accadeva ormai da diverso tempo. Ad ogni modo l’australiano ha provato a battagliare con Fernando Alonso, ma come spiega lui stesso ai microfoni del sito ufficiale della F1, Oggi non era facile superare l’asturiano. “Fernando era davvero velocissimo sul dritto per cui abbiamo provato anche a valutare diversi cambi di strategia a livello di team sia all’inizio, sia alla fine ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022)sorride al termine del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, concluso all’ottavo posto, e prova a guardare finalmente con maggiore ottimismo verso il prosieguo del suo campionato, dopo un avvio davvero molto complicato. Sul tracciato cittadino di Baku il portacolori del team McLaren ha concluso all’ottavo posto, riuscendo a precedere il compagno di scuderia Lando Norris, evento che non accadeva ormai da diverso tempo. Ad ogni modo l’australiano ha provato a battagliare con Fernando, ma come spiega lui stesso ai microfoni del sito ufficiale della F1,non era facile superare l’asturiano. “Fernando era davvero velocissimo sul dritto per cui abbiamo provato anche a valutare diversi cambi di strategia a livello di team sia all’inizio, sia alla fine ...

