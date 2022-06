Esplora file di Windows 11: novità per il riquadro di navigazione (Di domenica 12 giugno 2022) Ancora una novità per “Esplora file di Windows 11” che ottiene un nuovo riquadro di spostamento Microsoft (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha rilasciato il restyling di Esplora file in Windows 11. Il nuovo file Explorer ha ottenuto molti miglioramenti in questi giorni e, dopo il supporto delle schede (vedi articolo), ora fornisce un enorme restyling che riguarda il riquadro di navigazione sinistro. file Explorer è in questo momento un file manager piuttosto semplice. Questo manca delle capacità avanzate di alternative di terze parti, come Total Commander, ad esempio, ma comunque la maggior parte degli utenti Windows preferisce attenersi ... Leggi su tuttotek (Di domenica 12 giugno 2022) Ancora unaper “di11” che ottiene un nuovodi spostamento Microsoft (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha rilasciato il restyling diin11. Il nuovoExplorer ha ottenuto molti miglioramenti in questi giorni e, dopo il supporto delle schede (vedi articolo), ora fornisce un enorme restyling che riguarda ildisinistro.Explorer è in questo momento unmanager piuttosto semplice. Questo manca delle capacità avanzate di alternative di terze parti, come Total Commander, ad esempio, ma comunque la maggior parte degli utentipreferisce attenersi ...

