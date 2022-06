Emma Marrone interrompe concerto all’improvviso | cos’è successo – VIDEO

(Di domenica 12 giugno 2022) Durante unha deciso dire tutto per un malore. Ecco cosa mostra ilregistrato da un fan e perchè alla fine il pubblico ha applaudito commosso la cantante. L’11 giugno 2022 sette fra le più grandi artiste della musica italiana si sono riunite nell’Arena Campovolo, a Reggio Emilia, per dire L'articolo proviene da Inews24.it.

Daa Vittorio Feltri, molti suoi colleghi del mondo dello spettacolo e non solo hanno postato incoraggiamenti e messaggi di vicinanza. Tante anche le risposte sotto ai post della moglie ...... un'energia da vendere ed un successo che, esperienza dopo esperienza, non fa che consolidarsi: così appare la sensazionale carriera diagli occhi del pubblico. La cantante, in questi ...Emma Marrone ha interrotto il concerto a Campovolo così che potessero soccorrere un ragazzo colpito da un malore.Un fan di Emma Marrone si sente male durante la sua esibizione: lei interrompe il concerto e aiuta i soccorsi, ecco il video.