Codacons | calcio in tv | esposto contro Dazn ad Antitrust e Agcom Disservizi e aumenti ingiustificati

Il Codacons presenta un esposto contro Dazn con una denuncia a tutela dei tifosi e degli utenti, all'Antitrust e all'Agcom. L'assciazione chiede, in particolare, alle due autorità di aprire un procedimento istruttorio volto ad "accertare la legittimità degli aumenti tariffari disposti unilateralmente dalla società, e il rispetto dei diritti degli utenti già abbonati al servizio". Nella denuncia il Codacons ricorda anche i numerosi Disservizi che hanno interessato la piattaforma portando all'intervento di istituzioni e delle stesse autorità. Si legge nel testo dell'esposto: "L'aumento delle tariffe stabilito dalla piattaforma è pari al 50% (si passerà difatti da un abbonamento mensile di euro 19,99 ad uno pari ad euro ...

