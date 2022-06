Canoa slalom | Coppa del Mondo Praga 2022 | Fiserova si impone nel C1 di casa | settima Elena Borghi

(Di domenica 12 giugno 2022)si conferma ancora a buonissimi livelli. Nella gara vinta dalla ceca Tereza, l’azzurra riesce a chiudere con un onorevolissimo settimo posto la prima tappa didelnelle acque di, in Repubblica Ceca. La, scesa in acqua per prima nella finale C1 di quest’oggi, ha corso un primo intermedio assai complicato, incappando in tre penalità nelle porte 4, 6 e 9. Trovato il suo ritmo, è riuscita a chiudere la prova in 124.41, mettendosi alle spalle la francese Marjorie Delassus (130.72, una penalità), l’altra transalpina Lucie Baudu (133.82, quattro penalità) e la favoritissima Mallory Franklin, ultima a causa del salto della porta 11. Assieme alla, sale sul podio la tedescaLilik: la ...

Giovanni De Gennaro si ripete nella prima prova di Coppa del Mondo di canoa slalom in corso a Praga, in Repubblica Ceca, conquistando la medaglia d'argento. A due settimane di distanza dal secondo posto agli Europei di Liptovsky Mikulas, il bresciano torna sul podio del kayak maschile. Domani, invece, scenderanno in acqua per le semifinali gli specialisti della canadese.