Briatore nella bufera, la pizza nel suo locale costa 65 euro e sui social si alza un polverone (Di domenica 12 giugno 2022) È finito ancora una volta al centro della polemica il noto imprenditore italiano Flavio Briatore. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci dopo Montecarlo e Londra ha infatti deciso di aprire il ‘Crazy pizza’ anche nel nostro Paese, ed esattamente a Roma e Milano. Si tratta sicuramente di un posto elegante e raffinato ma non per tutti. Ed infatti la polemica delle ultime ore riguarda proprio i prezzi delle pizze vendute all’interno di tale locale. Flavio Briatore al centro della polemica Non è sicuramente la prima volta che Flavio Briatore finisce al centro della polemica a causa dei prezzi, legati a ciò che viene offerto all’interno dei suoi locali, e considerati un po’ eccessivi. Quest’ultima polemica riguarda nello specifico i nuovi locali aperti a Milano e Roma e all’interno dei quali le pizze ... Leggi su baritalianews (Di domenica 12 giugno 2022) È finito ancora una volta al centro della polemica il noto imprenditore italiano Flavio. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci dopo Montecarlo e Londra ha infatti deciso di aprire il ‘Crazy’ anche nel nostro Paese, ed esattamente a Roma e Milano. Si tratta sicuramente di un posto elegante e raffinato ma non per tutti. Ed infatti la polemica delle ultime ore riguarda proprio i prezzi delle pizze vendute all’interno di tale. Flavioal centro della polemica Non è sicuramente la prima volta che Flaviofinisce al centro della polemica a causa dei prezzi, legati a ciò che viene offerto all’interno dei suoi locali, e considerati un po’ eccessivi. Quest’ultima polemica riguarda nello specifico i nuovi locali aperti a Milano e Roma e all’interno dei quali le pizze ...

Pubblicità

folliaordinaria : @HoaraBorselli Certo, poi se uno è coglione che ci si può fare. Briatore, come i leghisti d’altra parte, ci sguazza… - Benjo36888305 : @MEcosocialista @HoaraBorselli Ha ragione. Se entri da Briatore è il minimo che ti tocca. Poi in realtá paghi per m… - LuciaVetrano3 : @M49liberorso Sono cazzate la pizza più cara costa 65 euro. Io ci sono stata, e con poco più di 30 euro a testa m… - 1Shaun28 : @ImolaOggi Perchè c'è Briatore nella foto? - Aconetta80 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi @VittorioSgarbi 6 il mio mito! Insieme a @Briatore, spero nella mia vita poter incont… -