Amici 21: stanno ancora insieme? Vediamo meglio! (Di domenica 12 giugno 2022) Amici 21, stanno ancora insieme? Vediamo meglio cosa succede tra i due: gli aggiornamenti su una delle coppie della scuola. Amici 21 ha visto trionfare Luigi, ma sono stati tantissimi gli allievi che si sono messi in mostra durante l’arco di quest’edizione, a partire dai finalisti Michele, Sissi, Serena e Alex. stanno ancora insieme?Proprio quest’ultimo ha fatto parlare di sé anche per la sua relazione con Cosmary, nata all’interno della scuola; la ballerina è stata eliminata diverso tempo prima di Alex, ma a quanto pare il cantante nel periodo trascorso senza di lei non l’ha dimenticata. Amici 21, stanno ancora insieme? Alex parla della relazione ... Leggi su formatonews (Di domenica 12 giugno 2022)21,meglio cosa succede tra i due: gli aggiornamenti su una delle coppie della scuola.21 ha visto trionfare Luigi, ma sono stati tantissimi gli allievi che si sono messi in mostra durante l’arco di quest’edizione, a partire dai finalisti Michele, Sissi, Serena e Alex.?Proprio quest’ultimo ha fatto parlare di sé anche per la sua relazione con Cosmary, nata all’interno della scuola; la ballerina è stata eliminata diverso tempo prima di Alex, ma a quanto pare il cantante nel periodo trascorso senza di lei non l’ha dimenticata.21,? Alex parla della relazione ...

