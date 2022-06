Pubblicità

Lo ha detto, citato dalla Wafa, il presidenteincontrando a Ramallah il vice ministro degli esteri Usa Barbara Leaf alla quale ha denunciato "il fallimento di Israele di adempiere alle sue ...Sicuramente il segnale è arrivato alle Autorità palestinesi che attualmente governano il Paese. Un messaggio indiretto che i giovani studenti dell'Università di Bir Zeit, una delle principali ... Abu Mazen a Usa, situazione con Israele non più tollerabile - Medio Oriente L'attuale situazione con Israele "non può più essere tollerata" e mancano sia "un orizzonte politico" sia "una protezione internazionale del popolo palestinese". (ANSA) ...The Chairman of the Palestinian Authority hosted Barbara Leaf in Ramallah • Abu Mazen: "East Jerusalem was and will remain the eternal capital of the State of Palestine. Our national principles are no ...