(Di sabato 11 giugno 2022) La semifinale del torneo Wta di, tra, è stataper. La partita si è fermata sul risultato di 6-3/4-6/0-1, si attendono ora notizie per quanto riguarda la ripresa. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : Wta #Nottingham 2022, Riske-Golubic interrotta per pioggia - TennisActu : WTA - Nottingham : Haddad Maia profite de l'abandon de Martincova #Martincova #Riske #Golubic #RothesayOpen #WTA - Trade_Shark : WTA Nottingham, Semi Final Predictions - infoitsport : Tennis: Wta Nottingham, Giorgi ko al 2° turno dopo aver sprecato tre match point - infoitsport : WTA Nottingham 2022, risultati 7 giugno: avanza Sakkari, out Camila Giorgi -

Rivoluzione Jannik Sinner, cambio nello staff tecnico: c'è l'annuncio Atp/Tour - Stoccarda e: pioggia protagonista. Bloccati Sonego e Giorgi ATP, svolta storica: gli Internazionali BNL ...Supertennis e Supertennix si tingono sempre più di verde. Dopo un weekend dedicato alle fasi finali dell'ATP 250 di Stoccarda, del250 die del 'combined' 250 di `s - Hertogenbosch, da lunedì sul canale tematico e sulla piattaforma streaming della FIT, prenderà il via la seconda settimana integralmente dedicata all'...La semifinale del torneo Wta di Nottingham, tra Riske e Golubic, è stata interrotta per pioggia. La partita si è fermata sul risultato di 6-3/4-6/0-1, si attendono ora notizie per quanto riguarda la ...Supertennis e Supertennix si tingono sempre più di verde. Dopo un weekend dedicato alle fasi finali dell'ATP 250 di Stoccarda, del WTA 250 ...