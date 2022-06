Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2022 ore 15:30 (Di sabato 11 giugno 2022) Viabilità DEL 11 GIUGNO 2022 ORE 15.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SOSTANZIALEMTE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL POMERIGGIO, SEGNALIAMO SOLO UN’INCIDENTE SULLA A12 Roma-TARQUINIA AL KM 64+800 TRA CIVITAVECCHIA NORD E IL BIVIO PER L’AURELIA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA! LE ALTRE NOTIZIE TORNA IL PRIDE 2022, LA TRADIZIONALE SFILATA CHE TINGE DEI COLORI DELL’ARCOBALENO LE STRADE CAPITOLINE DALLE 15.30 POSSIBILI MODIFICHE ALLA Viabilità IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, VIA DEI FORI IMPERIALI, VIA CAVOUR, PIAZZA DELL ESQUILINO, PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE, PIAZZA DEL COLOSSEO PREVISTE ANCHE DEVIAZIONE LINEE BUS OGGI E DOMANI, DOPPIO CONCERTO DI VASCO ROSSI AL CIRCO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 giugno 2022)DEL 11 GIUGNOORE 15.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SOSTANZIALEMTE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL POMERIGGIO, SEGNALIAMO SOLO UN’INCIDENTE SULLA A12-TARQUINIA AL KM 64+800 TRA CIVITAVECCHIA NORD E IL BIVIO PER L’AURELIA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA! LE ALTRE NOTIZIE TORNA IL PRIDE, LA TRADIZIONALE SFILATA CHE TINGE DEI COLORI DELL’ARCOBALENO LE STRADE CAPITOLINE DALLE 15.30 POSSIBILI MODIFICHE ALLAIN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, VIA DEI FORI IMPERIALI, VIA CAVOUR, PIAZZA DELL ESQUILINO, PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE, PIAZZA DEL COLOSSEO PREVISTE ANCHE DEVIAZIONE LINEE BUS OGGI E DOMANI, DOPPIO CONCERTO DI VASCO ROSSI AL CIRCO ...

Pubblicità

MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico intenso in via Cornelia (Boccea-Gattinara) - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico intenso e in aumento in via Cilicia - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via Cornelia (Boccea-Gattinara) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso e in aumento in via Cilicia - direpuntoit : Il #vascolive2022 fa tappa a Roma e oggi è previsto nella Capitale anche il #Romapride: ecco come cambia la viabili… -