Via Bolla Milano, rivolta nelle case popolari: rissa a sprangate tra 60 persone, un bambino di 2 anni in ospedale (Di sabato 11 giugno 2022) Spranghe, bombe carta e bastoni: feriti una donna di 44 anni, un ragazzino di 17 e un bambino di 2 anni. Blindati e agenti di polizia in assetto anti-sommossa per fermare i disordini. Famiglie rom, tensioni tra inquilini regolari e abusivi, sentinelle a guardia dei palazzi: «Prima o poi ci scappa il morto»

