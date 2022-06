Tragedia a Castellammare: bimba di 5 anni annega in mare (Di sabato 11 giugno 2022) Era sparita dalla vista della mamma che ha chiamato i carabinieri. Poi, la tragica scoperta. La piccola Vittoria, 5 anni, annaspava in acqua, nello specchio di mare davanti Castellammare di Stabia (Napoli).... Leggi su feedpress.me (Di sabato 11 giugno 2022) Era sparita dalla vista della mamma che ha chiamato i carabinieri. Poi, la tragica scoperta. La piccola Vittoria, 5, annaspava in acqua, nello specchio didavantidi Stabia (Napoli)....

