Torre Annunziata | bimba di 5 anni annega e muore | Vittoria era in spiaggia con la madre

Pubblicità

chamberspitt1 : RT @maddykarolin1: Scomparsa dal Lido Risorgimento di Torre Annunziata. 4 anni, Vittoria. Massima diffusione. - LelloConso : RT @fanpage: Vittoria, 4 anni, stava giocando in riva al mare, sorvegliata dalla mamma, quando, nel giro di pochi istanti si è allontanata.… - dopiot : RT @maddykarolin1: - dopiot : RT @maddykarolin1: Scomparsa dal Lido Risorgimento di Torre Annunziata. 4 anni, Vittoria. Massima diffusione. - drsmoda2 : RT @maddykarolin1: -

Guardia Costiera(Napoli), 11 giugno 2022 - Era scomparasa dalla spiaggia, le ricerche, ore di paura e il tragico finale. La terribile vicenda si è consumata oggi 11 giugno a. Vittima ...... di cinque anni (non quattro come si era appreso in precedenza) smarritasi in spiaggia e poi ritrovata in mare dopo lunghe ricerche sul litorale di(Napoli), nei pressi del lido ...E’ morta nell’ospedale di Castellammare di Stabia la piccola Vittoria, di cinque anni (non quattro come si era appreso in precedenza) smarritasi in spiaggia e poi ritrovata in mare dopo lunghe ...(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA, 11 GIU - E' morta nell'ospedale di Castellammare di Stabia la piccola Vittoria, di cinque anni (non quattro come si era appreso in precedenza) smarritasi in spiaggia e poi r ...