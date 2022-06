Sterling manca il sitter assoluto per l’Inghilterra (Di sabato 11 giugno 2022) Breaking: Raheem Sterling in qualche modo ha mancato un gol aperto dopo un ottimo lavoro sulla fascia destra per l’Inghilterra. l’Inghilterra ha affrontato l’Italia in un’altra partita della UEFA Nations League, con Gareth Southgate che ha fatto riposare molti dei suoi fuoriclasse. Artisti del calibro di John Stones, Jordan Pickford e Harry Kane si sono seduti in panchina, mentre l’allenatore dell’Inghilterra ha concesso minuti ad alcuni dei suoi giocatori marginali. Sterling avrebbe potuto aprire le marcature per l’Inghilterra nel secondo tempo, guidando in qualche modo la palla oltre la traversa da solo pochi metri. Immagini sotto da UEFA TV e DAZN Canada. pic.twitter.com/rDE8UbY2Lw — Sterling fuori contesto (@ManCityClown) 11 giugno 2022 Raheem ... Leggi su justcalcio (Di sabato 11 giugno 2022) Breaking: Raheemin qualche modo hato un gol aperto dopo un ottimo lavoro sulla fascia destra perha affrontato l’Italia in un’altra partita della UEFA Nations League, con Gareth Southgate che ha fatto riposare molti dei suoi fuoriclasse. Artisti del calibro di John Stones, Jordan Pickford e Harry Kane si sono seduti in panchina, mentre l’allenatore delha concesso minuti ad alcuni dei suoi giocatori marginali.avrebbe potuto aprire le marcature pernel secondo tempo, guidando in qualche modo la palla oltre la traversa da solo pochi metri. Immagini sotto da UEFA TV e DAZN Canada. pic.twitter.com/rDE8UbY2Lw —fuori contesto (@ManCityClown) 11 giugno 2022 Raheem ...

