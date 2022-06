"Salvini? Non vogliono parlarne, ma...": Elodie attacca, Salvini la zittisce in un minuto (Di sabato 11 giugno 2022) Elodie, madrina del gay pride di Roma, ha le idee chiare e sulle mosse della Lega su un tema delicato come quello della omosessualità afferma: "Non vorrei aprire il discorso Salvini, però quando leggo determinate cose quando devo sentire determinate cose, mi sembra veramente assurdo. Certe cose non vorrei proprio sentirle perché stiamo parlando della base, della correttezza, di essere un essere umano corretto", ha affermato la cantante. Poi Elodie ha aggiunto: "Credo che attraverso la mia musica e il linguaggio già si intuisca la mia libertà di fondo, ma cerco di esprimermi anche al di fuori delle canzoni per far capire chi sono e quello che penso". Elodie è stata tra le principali testimonial per l'approvazione del Ddl Zan, progetto di legge naufragato e affossato dalla stessa sinistra ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022), madrina del gay pride di Roma, ha le idee chiare e sulle mosse della Lega su un tema delicato come quello della omosessualità afferma: "Non vorrei aprire il discorso, però quando leggo determinate cose quando devo sentire determinate cose, mi sembra veramente assurdo. Certe cose non vorrei proprio sentirle perché stiamo parlando della base, della correttezza, di essere un essere umano corretto", ha affermato la cantante. Poiha aggiunto: "Credo che attraverso la mia musica e il linguaggio già si intuisca la mia libertà di fondo, ma cerco di esprimermi anche al di fuori delle canzoni per far capire chi sono e quello che penso".è stata tra le principali testimonial per l'approvazione del Ddl Zan, progetto di legge naufragato e affossato dalla stessa sinistra ...

