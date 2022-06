Reazione a catena | record per I tre gemelli che vincono grazie alla ' sorella'

(Di sabato 11 giugno 2022) Ancora un'altra vittoria a. Marco Liorni non smette di festeggiare e questa volta lo ha fatto con 'I tre'. Questo trio è arrivato nella puntata del 10 giugno, scalzando Le Fuoriclassiche. Il loro debutto si è rivelato pressoché amaro, ma il riscatto è arrivato in questa seconda puntata del game show più 'rinfrescante' dell'estate. Andrea, Lorenzo e Daniele sono riusciti anche a mettere a segno il primodi questa nuova stagione, dando del filo da torcere agli sfidanti chiamati 'I cugini di città'. A far parte di questo trio Davide, Michelina e Manuel, direttamente da Torino!, I tremettono e ildi stagione La prima sessione di giochi si è conclusa con la Zot, indovinata dai campioni ...

Pubblicità

zazoomblog : Reazione a Catena 2022 chi sono i campioni di oggi 11 giugno: i Tre Gemelli e la parola vincente di stasera -… - ParliamoDiNews : Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni di oggi 11 giugno: i Tre Gemelli e la parola vincente di stasera… - CorriereCitta : Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni di oggi 11 giugno: i Tre Gemelli e la parola vincente di stasera - apmojita : A reazione a catena vincerei tutti i soldi madonna dai veloci 2 candidati per andare e prendere tutto - traiettroie : sono proprio contenta che sia tornato reazione a catena, quando indovino le risposte la mia autostima sale alle stelle -

Ha rilasciato un'intervista pubblicata sulle pagine dell'ultimo numero della rivista TeleSette Marco Liorni che, parlando dell' edizione diiniziata qualche giorno fa, ha fatto alcune confessioni riguardanti anche il suo privato. Nello specifico, per rispondere alla domanda 'Hai mai voluto nella tua vita cambiare ...Nel preserale, poi, la linea passerà come da tradizione adi Marco Liorni, la cui edizione 2022 è iniziata lunedì scorso, 6 giugno. Quante puntate de 'il meglio di Domenica In' sono ...Reazione a Catena 2022. Torna anche oggi il classico appuntamento con il gioco dedicato alle parole più amato di sempre! Dopo l’Eredità, il programma Reazione a Catena — come di consueto condotto da M ...Dopo una stagione intensa e sempre garanzia di successo di ItaliaSì Marco Liorni è ritornato nel prime time estivo con l’immancabile Reazione a catena. Sono anni ormai che il conduttore di Rai1 è ...