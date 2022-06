Mariupol | scoperti altri 24 bambini uccisi dalle bombe russe a maggio

(Di sabato 11 giugno 2022) Guerra in Ucraina , una tragedia nella tragedia: la procura generale dell'Ucraina ha detto di aver appreso che24- rispetto ai conteggi disponibili finora - sono morti nei bombardamenti ...

"Durante la compilazione dell'elenco dei crimini, è emerso che altri 24 bambini sono morti ain seguito ai bombardamenti indiscriminati dei militari russi", ha scritto su Telegram la ..."Durante la compilazione dell'elenco dei crimini, è emerso che altri 24 bambini sono morti ain seguito ai bombardamenti indiscriminati dei militari russi", ha scritto su Telegram la procura,... Ucraina: scoperti altri 24 bambini uccisi da bombe su Mariupol - Mondo Lo ha fatto sapere il sindaco Vadym Boychenko: i corpi dei residenti di Mariupol uccisi nei combattimenti sono stati portati in discarica insieme alle macerie.I russi hanno smantellato l'iscrizione monumentale del nome di Mariupol che accoglie i visitatori all'ingresso della città per sostituirla con una in lingua russa. Lo riportano i media ucraini. (ANSA) ...