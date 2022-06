Mancini soddisfatto a metà: “Dobbiamo migliorare in un aspetto”. Poi il commento su Gatti (Di sabato 11 giugno 2022) È terminata la terza gara del girone di Nations League dell’Italia, con gli azzurri che hanno impattato per 0-0 contro l’Inghilterra in trasferta. Un risultato tutto sommato positivo nel computo del girone. A convincere è stata soprattutto la prestazione della squadra di Roberto Mancini, che ha sfiorato più volte la rete. In particolare ad andare vicino al gol sono stati Tonali, Scamacca e Di Lorenzo, mentre l’Inghilterra ha colpito una traversa in avvio di gara e ha sprecato un’occasione clamorosa con Sterling che ha spedito alto da pochi passi. Italia A commentare la prestazione dell’Italia è stato il CT Roberto Mancini ai microfoni di Rai Sport. Ecco quanto evidenziato: “Abbiamo avuto occasioni, forse più clamorose di loro. Siamo stati bravi. Noi Dobbiamo migliorare molto, soprattutto quando attacchiamo e ... Leggi su rompipallone (Di sabato 11 giugno 2022) È terminata la terza gara del girone di Nations League dell’Italia, con gli azzurri che hanno impattato per 0-0 contro l’Inghilterra in trasferta. Un risultato tutto sommato positivo nel computo del girone. A convincere è stata soprattutto la prestazione della squadra di Roberto, che ha sfiorato più volte la rete. In particolare ad andare vicino al gol sono stati Tonali, Scamacca e Di Lorenzo, mentre l’Inghilterra ha colpito una traversa in avvio di gara e ha sprecato un’occasione clamorosa con Sterling che ha spedito alto da pochi passi. Italia A commentare la prestazione dell’Italia è stato il CT Robertoai microfoni di Rai Sport. Ecco quanto evidenziato: “Abbiamo avuto occasioni, forse più clamorose di loro. Siamo stati bravi. Noimolto, soprattutto quando attacchiamo e ...

