La Juve aspetta Di Maria: sul piatto l’offerta da 7 milioni a stagione (Di sabato 11 giugno 2022) . I bianconeri concedono al Fideo ancora qualche giorno La Juve aspetterà ancora Di Maria per qualche altro giorno, ma senza aumentare l’offerta da 7 milioni netti a stagione. È questa l’intenzione di Cherubini, spiega Tuttosport. Il Fideo deve scegliere tra la proposta della Juve e quella del Barcellona. La Juventus però non lo aspetterà all’infinito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) . I bianconeri concedono al Fideo ancora qualche giorno Laaspetterà ancora Diper qualche altro giorno, ma senza aumentareda 7netti a. È questa l’intenzione di Cherubini, spiega Tuttosport. Il Fideo deve scegliere tra la proposta dellae quella del Barcellona. Lantus però non lo aspetterà all’infinito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

