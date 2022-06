La bellezza del nostro caos interiore (Di sabato 11 giugno 2022) L’autocritica e il confronto con gli altri causa ansia e stress. Spesso il paragone è falsato perché analizziamo fin troppo noi stessi e conosciamo troppo poco chi ci circonda. Ma le nostre debolezze possono essere un ponte verso le persone. Leggi Leggi su internazionale (Di sabato 11 giugno 2022) L’autocritica e il confronto con gli altri causa ansia e stress. Spesso il paragone è falsato perché analizziamo fin troppo noi stessi e conosciamo troppo poco chi ci circonda. Ma le nostre debolezze possono essere un ponte verso le persone. Leggi

