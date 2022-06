F1, Red Bull e Ferrari si contendono la prima fila tra i muretti di Baku (Di sabato 11 giugno 2022) Mancano poche ore alle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottava competizione del Mondiale F1 2022. Ci sarà da divertirsi nel tracciato cittadino di Baku, impianto non permanente che negli ultimi anni ha sempre regalato degli eventi ricchi di colpi di scena. Red Bull, come prevedibile, si candida per la pole-position con l’olandese Max Verstappen ed il messicano Sergio Perez, molto competitivi sin dalla prima sessione di prove libere. Attenzione però alla Ferrari che ha il chiaro intento di posizionare almeno una vettura in prima fila, una missione non impossibile alla luce dell’ottimo crono siglato ieri dal monegasco Charles Leclerc. Il #16 del gruppo e lo spagnolo Carlos Sainz sono riusciti a gestire nella seconda libera il lunghissimo rettilineo di Baku, ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Mancano poche ore alle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottava competizione del Mondiale F1 2022. Ci sarà da divertirsi nel tracciato cittadino di, impianto non permanente che negli ultimi anni ha sempre regalato degli eventi ricchi di colpi di scena. Red, come prevedibile, si candida per la pole-position con l’olandese Max Verstappen ed il messicano Sergio Perez, molto competitivi sin dallasessione di prove libere. Attenzione però allache ha il chiaro intento di posizionare almeno una vettura in, una missione non impossibile alla luce dell’ottimo crono siglato ieri dal monegasco Charles Leclerc. Il #16 del gruppo e lo spagnolo Carlos Sainz sono riusciti a gestire nella seconda libera il lunghissimo rettilineo di, ...

