F1 GP Azerbaijan Baku 2022, Isola: “Strategia più ovvia? Una sola sosta” (Di sabato 11 giugno 2022) “La pista non ha smesso di evolversi. La gomma morbida è stata usata dall’inizio alla fine delle qualifiche ed è stata molto gettonata anche per le FP3, che si sono svolte allo stesso orario della gara di domani. Per questo motivo, è possibile che i team vogliano attribuirle un ruolo di primo piano. Per la gara ci sono tante opzioni, ma sulla carta quella più ovvia è un solo stop. Tuttavia molti team hanno conservato due set di gomme dure, magari nell’eventualità di una bandiera rossa o qualche simile interruzione“. Queste le dichiarazioni di Mario Isola, direttore Motorsport Pirelli, in vista del GP dell’Azerbaijan sul circuito di Baku. Parole da tenere in considerazione, visto che la possibilità che intervenga la Safety Car appare piuttosto elevata: ciò stravolgerebbe la Strategia ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) “La pista non ha smesso di evolversi. La gomma morbida è stata usata dall’inizio alla fine delle qualifiche ed è stata molto gettonata anche per le FP3, che si sono svolte allo stesso orario della gara di domani. Per questo motivo, è possibile che i team vogliano attribuirle un ruolo di primo piano. Per la gara ci sono tante opzioni, ma sulla carta quella piùè un solo stop. Tuttavia molti team hanno conservato due set di gomme dure, magari nell’eventualità di una bandiera rossa o qualche simile interruzione“. Queste le dichiarazioni di Mario, direttore Motorsport Pirelli, in vista del GP dell’sul circuito di. Parole da tenere in considerazione, visto che la possibilità che intervenga la Safety Car appare piuttosto elevata: ciò stravolgerebbe la...

