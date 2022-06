Domenica 19 giugno ritorna l’appuntamento con la “Telesia Fun”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – Un atteso ritorno.19, dalle 9.30,con la «Fun», la stracittadina non competitiva sulla distanza di 5 chilometri. Da soli o in compagnia, con le amiche e gli amici di sempre, con tutta la famiglia, con la tua associazione. Nessun limite alla partecipazione. L’iniziativa è promossa e organizzata dal «Running Team». Un lungo corteo colorato che attraverserà le strade principali della cittadina termale lungo il percorso che vedrà di scena, a partire dalle 19 di19, gli atleti della «10K». Sarà possibile iscriversi presso il «Fun Point» in Piazza Minieri a Telese Terme tutti i giorni fino al 19 ...