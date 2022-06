DIRETTA F1, GP Baku 2022 LIVE: Leclerc comanda la FP3, temperature molto alte! (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35 Russell si porta in seconda posizione a 0.769 da Leclerc, scavalcando Sainz (+1.197). 13.31 ECCO! Arriva Leclerc che vola subito in 1:45.260 rifilando 1.197 a Sainz e 1.381 a Magnussen. 13.29 Sainz migliora il tempo di Russell con il tempo di 1:46.457, precedendo di 0.184 Magnussen ora secondo. Tutti crono con le soft, ma siamo su tempi molto lontani dai riferimenti di ieri sul giro secco. 13.28 1:47.256 il tempo ottenuto da Russell, che funge da riferimento. Vedremo che cosa farà Sainz. 13.25 Si torna in pista e si vede Sainz con la Ferrari, montando gomme soft. Stessa scela per Russell con la Mercedes. 13.23 In realtà i piloti citati rientrano ai box senza completare il tentativo. 13.21 I piloti citati si stanno lanciando per il loro primo ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.35 Russell si porta in seconda posizione a 0.769 da, scavalcando Sainz (+1.197). 13.31 ECCO! Arrivache vola subito in 1:45.260 rifilando 1.197 a Sainz e 1.381 a Magnussen. 13.29 Sainz migliora il tempo di Russell con il tempo di 1:46.457, precedendo di 0.184 Magnussen ora secondo. Tutti crono con le soft, ma siamo su tempilontani dai riferimenti di ieri sul giro secco. 13.28 1:47.256 il tempo ottenuto da Russell, che funge da riferimento. Vedremo che cosa farà Sainz. 13.25 Si torna in pista e si vede Sainz con la Ferrari, montando gomme soft. Stessa scela per Russell con la Mercedes. 13.23 In realtà i piloti citati rientrano ai box senza completare il tentativo. 13.21 I piloti citati si stanno lanciando per il loro primo ...

zazoomblog : DIRETTA F1 GP Baku 2022 LIVE: FP3 dalle 13.15 un’ora a disposizione per i piloti - #DIRETTA #LIVE: #dalle #13.15… - infoitsport : F1 | GP Azerbaijan - Cronaca in diretta delle prove libere 3 di Baku [ LIVE FP3 ] - infoitsport : Formula 1, GP Baku le qualifiche in diretta live dall'Azerbaijan. Alle 13 le Libere 3 - FinG_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Manca pochissimo all’ultima sessione di Libere a Baku. Segui la nostra cronaca ???? #F1inGenerale #AzerbaijanGP https://t… - jessicateo_58 : Live timing e commento dal circuito di Baku #F1 #AzerbaijanGP #Motorionline -