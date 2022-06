Biathlon, Lukas Hofer in raduno ad Oestersund con la Svezia, ad Anterselva il gruppo Milano-Cortina 2026 (Di sabato 11 giugno 2022) Al via il primo periodo di allenamento di Lukas Hofer con la squadra di Coppa del Mondo di Biathlon della Svezia, in virtù dell’accordo raggiunto fra la Federazione Italiana e quella svedese: parte da Oestersund, dove sarà al lavoro fino a mercoledì 22 giugno, la nuova sfida dell’azzurro. Il carabiniere di San Lorenzo di Sebato tornerà poi una seconda volta al lavoro in Svezia, precisamente dall’8 al 20 luglio, per poi rifinire la preparazione in una terza fase in Italia: Hofer si allenerà agli ordini del suo omonimo Johannes Hofer, ma verrà seguito a distanza dall’allenatore responsabile Alexander Inderst. Intanto a Passo Lavazè è in raduno il team maschile della Nazionale italiana, a cui si è aggregata Dorothea Wierer: ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Al via il primo periodo di allenamento dicon la squadra di Coppa del Mondo didella, in virtù dell’accordo raggiunto fra la Federazione Italiana e quella svedese: parte da, dove sarà al lavoro fino a mercoledì 22 giugno, la nuova sfida dell’azzurro. Il carabiniere di San Lorenzo di Sebato tornerà poi una seconda volta al lavoro in, precisamente dall’8 al 20 luglio, per poi rifinire la preparazione in una terza fase in Italia:si allenerà agli ordini del suo omonimo Johannes, ma verrà seguito a distanza dall’allenatore responsabile Alexander Inderst. Intanto a Passo Lavazè è inil team maschile della Nazionale italiana, a cui si è aggregata Dorothea Wierer: ...

