Atalanta | Scalvini è finito nel mirino dell’Atletico Madrid | la Dea fa muro

(Di sabato 11 giugno 2022) Giorgiofa gola all’Atletico. Il difensore dell’e della Nazionale piace al Cholo, ma la Dea faGiorgiostupisce tutti e fa gola a tanti, soprattutto all’Atletico, che con il gradimento del Cholo Simeone vorrebbe strapparlo all’. La Dea fama gli spagnoli sono disposti a qualsiasi cifra pur di prendere il classe 2003, attualmente in Nazionale con Mancini. Lo riporta Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

di Fabio Gennari Per lui, la stagione 2021/22 è stata la migliore di tutta la (finora breve) carriera. Giorgioun anno fa di questi tempi era un semplice ragazzo di belle speranze del settore giovanile nerazzurro, con già diverse chiamate dalle selezioni giovanili, che sognava la Serie A e che ...... l'ex selezionatore ne elogia i tratti distintivi: "Come i Bortolotti e i Ruggeri, l'ha ... Unonon nasce per caso, anche se quando gli obiettivi si alzano di livello è dura avere ogni ...Giorgio Scalvini è il nuovo che avanza, un talento purissimo. Classe 2003, già protagonista con Gasperini, destinato a una carriera brillantissima. E inevitabilmente con gli occhi di tutti addosso. Pe ...Il giornalista Sky commenta il percorso del tecnico dell’Atalanta soffermandosi anche su altri aspetti Intervenuto alla trasmissione KickOff su Twitch, il giornalista Sky Fabio Caressa si è soffermato ...