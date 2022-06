Addio a Silvia | il volto sorridente strappato alla vita a 48 anni

(Di sabato 11 giugno 2022) La malattia, scopertametà di marzo quand'era purtroppo già in fase avanzata, l'ha portata via venerdì sera, in meno di tre mesi. Si è spento così il sorriso diPagotto, 48compiuti a ...

era uno dei punti di riferimento del negozio, quella più a contatto con il pubblico: i clienti si rivolgevano a lei per chiedere consigli perché ci sapeva fare con le persone, era molto ...Poirivela che c'è una cosa che non dimenticherà mai. E spiega: L'attrice di Doc - Nelle tue mani parla dell'alla serie: 'Mi resterà per sempre nel cuore' Nella fortunata serie tv di ... Addio a Silvia, il volto sorridente dell'ottica Cappello strappato alla vita a 48 anni La malattia, scoperta alla metà di marzo quand’era purtroppo già in fase avanzata, l’ha portata via venerdì sera, in meno di tre mesi. Si è ...Lutto a Pordenone e Sacile per la scomparsa di Silvia Pagotto, 48 anni compiuti a gennaio. La donna aveva scoperto la malattia meno di 3 mesi fa contro la quale nulla si è potuto fare nonostante le ...