Va su luogo dell' incidente mortale e fa una scoperta tremenda | chi c' era per terra | resta sotto choc

Un incubo che nessun genitore vorrebbe mai vivere. Il giornalista argentino Carlos Alberto Baldassari si era recato sul luogo di un incidente, tra un auto e un camion, per indagare sulla vicenda. Una volta arrivato sul posto quello che ha scoperto lo ha però spiazzato. Lo scontro è avvenuto sulla Rodovia Antonio Machado Sant'Anna, a Araraquara in Brasile. Appena giunto sul posto, il giornalista aveva iniziato una diretta per testimoniare il fatto ma quando si è avvicinato all'auto si è reso conto che quello coinvolto nell'incidente era suo figlio Tiago Coqueto Baldassari di 32 anni. Dopo la scoperta scioccante, il padre ha interrotto immediatamente la diretta per capire cosa fosse successo realmente. Si è ricollegato poco dopo per confermare che la vittima dello scontro era purtroppo suo ...

