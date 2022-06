Ungheria-Germania | Muller | “Ad alcuni non piace che ci inginocchiamo | non vogliamo fare una campagna”

(Di venerdì 10 giugno 2022) “Contro l’Inghilterra ci siamo inginocchiati per solidarietà nei loro confronti. Nonun, e nemmeno che ciò abbia un effetto inflazionistico. Ci sono persone a cui non è piaciuto che ci siamo inginocchiati”. Queste le parole di Thomasnella conferenza stampa alla vigilia didi Nations League. Pochi giorni fa, l’Inghilterra venne subissata di fischi dai tifosi magiari per essersi inginocchiati prima del match in sostegno al movimento Black Lives Matter, e proprio i teutonici avevano seguito l’esempio degli inglesi nel confronto di settimana scorsa. SportFace.

Ricordiamo che dopo due partite l'Italia è al comando del girone di Nations League con 4 punti, l'Ungheria è a 3, Inghilterra e Germania a 1 punto.