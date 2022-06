Ultime Notizie – Stefano Tacconi, ultime notizie: come sta l’ex portiere (Di venerdì 10 giugno 2022) Stefano Tacconi, ad aggiornare sulle ultime notizie e sulle condizioni di salute dell’ex portiere della Juve è il figlio Andrea. “Finalmente – scrive su Facebook confermando i miglioramenti del padre nel decorso post-operatorio – ci hanno comunicato che la prossima settimana papà verrà trasferito in un centro per iniziare un percorso riabilitativo. Avanti così”. l’ex portiere era stato ricoverato il 23 aprile scorso ad Alessandria per un’emorragia cerebrale ed è stato sottoposto il 6 giugno. Ora inizierà la riabilitazione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022), ad aggiornare sullee sulle condizioni di salute deldella Juve è il figlio Andrea. “Finalmente – scrive su Facebook confermando i miglioramenti del padre nel decorso post-operatorio – ci hanno comunicato che la prossima settimana papà verrà trasferito in un centro per iniziare un percorso riabilitativo. Avanti così”.era stato ricoverato il 23 aprile scorso ad Alessandria per un’emorragia cerebrale ed è stato sottoposto il 6 giugno. Ora inizierà la riabilitazione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

