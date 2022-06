Traffico Roma del 10-06-2022 ore 09:30 (Di venerdì 10 giugno 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione sul raccordo fila in carreggiata interna tra la Casilina e l’ardeatina rallentamenti e code tra la Colombo e la Roma Fiumicino In entrambe le direzioni anche in tangenziale continua ad esserci file tra Nomentana e Corso Francia verso l’olimpico in via Casilina invece file per incidente all’altezza di via di Vermicino zona Borghesiana situazione analoga in via Tuscolana nei pressi di viale Amelia in viale Cortina d’Ampezzo all’incrocio con via Roccaraso lunghe file per Traffico in via Anastasio II via Cipro via Aurelia via Baldo degli Ubaldi in direzione del centro incolonnamenti anche sulla Flaminia e sulla Salaria è stato riaperto al Traffico Lungotevere delle Armi tra Piazza Montegrappa e Piazza delle Cinque Giornate terminato l’intervento dei Vigili del Fuoco mentre rimane ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sul raccordo fila in carreggiata interna tra la Casilina e l’ardeatina rallentamenti e code tra la Colombo e laFiumicino In entrambe le direzioni anche in tangenziale continua ad esserci file tra Nomentana e Corso Francia verso l’olimpico in via Casilina invece file per incidente all’altezza di via di Vermicino zona Borghesiana situazione analoga in via Tuscolana nei pressi di viale Amelia in viale Cortina d’Ampezzo all’incrocio con via Roccaraso lunghe file perin via Anastasio II via Cipro via Aurelia via Baldo degli Ubaldi in direzione del centro incolonnamenti anche sulla Flaminia e sulla Salaria è stato riaperto alLungotevere delle Armi tra Piazza Montegrappa e Piazza delle Cinque Giornate terminato l’intervento dei Vigili del Fuoco mentre rimane ...

Pubblicità

in_appennino : RT muoversintoscan '???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: code RISOLTE tra Incisa-Reggello e Valdarno #viabiliTOS' - in_appennino : RT muoversintoscan '? In #A1, in direzione Roma: incidente risolto al km 331, 2 km di coda per traffico intenso tr… - viabilitasdp : 9:15 #A24 Lavori tra Castel Madama e Roma est fino alle 17:00 del 10/06/2022 - MauroCapocci : Il cortocircuito mentale di chi dà la colpa del #traffico automobilistico ai pedoni. Come da foto, è una strada dov… - VAIstradeanas : 09:14 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -