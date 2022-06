Stipendi, il rapporto Cgil: “Restano sotto il livello pre Covid. Si allarga divario con il resto dell’Eurozona”. I dati Inps sono ancora più bassi (Di venerdì 10 giugno 2022) Le retribuzioni italiane Restano sotto la media dell’Eurozona e si allarga il divario con altri grandi Paesi. Stando a un rapporto della Fondazione Di Vittorio della Cgil, nel 2021 il salario lordo annuale medio ha recuperato terreno rispetto al 2020 segnato dal lockdown, passando da 27.900 euro a 29.400, ma rimane sotto i livelli pre pandemia (-0,6%) nonostante il balzo del Pil. La media dell’Eurozona si attesta a 37.400 euro lordi annui (+2,4%), in Francia supera i 40.100 euro, in Germania i 44.500. I salari medi italiani sono dunque più bassi di 10.700 euro rispetto alla Francia e 15mila rispetto alla Germania. I dati però, va sottolineato, sono ben ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Le retribuzioni italianela mediae siilcon altri grandi Paesi. Stando a undella Fondazione Di Vittorio della, nel 2021 il salario lordo annuale medio ha recuperato terreno rispetto al 2020 segnato dal lockdown, passando da 27.900 euro a 29.400, ma rimanei livelli pre pandemia (-0,6%) nonostante il balzo del Pil. La mediasi attesta a 37.400 euro lordi annui (+2,4%), in Francia supera i 40.100 euro, in Germania i 44.500. I salari medi italianidunque piùdi 10.700 euro rispetto alla Francia e 15mila rispetto alla Germania. Iperò, valineato,ben ...

Pubblicità

riccardoweiss : RT @riccardoweiss: @Corriere Mettete anche: 1. costo della vita a NY 2. pressione fiscale sugli stipendi a carico degli imprenditori 3. tas… - riccardoweiss : @Corriere Mettete anche: 1. costo della vita a NY 2. pressione fiscale sugli stipendi a carico degli imprenditori 3… - simostorti8 : RT @Luca_Gualtieri1: Ecco i paesi dove gli #stipendi dei #dipendenti pubblici sono più elevati in rapporto al #pil pro capite. (dato 2015)… - athos73 : RT @Luca_Gualtieri1: Ecco i paesi dove gli #stipendi dei #dipendenti pubblici sono più elevati in rapporto al #pil pro capite. (dato 2015)… - buggolo : RT @Luca_Gualtieri1: Ecco i paesi dove gli #stipendi dei #dipendenti pubblici sono più elevati in rapporto al #pil pro capite. (dato 2015)… -