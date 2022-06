Roma scatenata, il prossimo colpo può arrivare dal Real Madrid! (Di venerdì 10 giugno 2022) Importante mossa di mercato della Roma, i giallorossi puntano a un giocatore del Real Madrid. Roma Bale Real MadridLa Roma si interessa a Gareth Bale, questa volta il giocatore potrebbe davvero approdare in Serie A. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Nacional, il gallese, ormai al termine della sua avventura al Real Madrid, starebbe cercando un nuovo club per la prossima stagione. In questi anni Bale ha vinto tanto, ed è fresca anche la vittoria del campionato a cui si unisce la magica Champions League, ma tutti questi trofei sono stati vissuti per lo più dalla panchina. Ora servirebbe un club pronto a schierarlo più spesso in campo, per farlo tornare ai ritmi di un tempo. La Roma ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 giugno 2022) Importante mossa di mercato della, i giallorossi puntano a un giocatore delMadrid.BaleMadridLasi interessa a Gareth Bale, questa volta il giocatore potrebbe davvero approdare in Serie A. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Nacional, il gallese, ormai al termine della sua avventura alMadrid, starebbe cercando un nuovo club per la prossima stagione. In questi anni Bale ha vinto tanto, ed è fresca anche la vittoria del campionato a cui si unisce la magica Champions League, ma tutti questi trofei sono stati vissuti per lo più dalla panchina. Ora servirebbe un club pronto a schierarlo più spesso in campo, per farlo tornare ai ritmi di un tempo. La...

Pubblicità

Stone_ColdCrazy : Imparai dopo cinque minuti che lei era una pazza scatenata (precedenze? Semafori?!?) e ci siamo fatti tutta Via Cas… - Titty48286633 : Wowwwww LUPACCHIOTTA TITTY questi vonno davvero vince EVVAI IO C'È CREDOOOOO DAJEEE ROMA DAJEEE Roma scatenata: una… - AHerSan89 : RT @PagineRomaniste: #Roma scatenata, una rivoluzione in attacco: idea #Mertens e c’è #Akgun #ASRoma #Calciomercato #LaGazzettadelloSport… - infoitsport : Roma, sei scatenata: Matic arriva da Manchester in compagnia - AHerSan89 : RT @LAROMA24: Roma scatenata: una rivoluzione per l'attacco. Idea Mertens e c'è Akgun #AsRoma -