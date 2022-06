Peste suina | Costa | «Bisogna abbattere il 50% dei cinghiali in tutta Italia»

(Di venerdì 10 giugno 2022) Verranno abbattuti circa 1000a Roma per bloccare la diffusione del virus della. Ad annunciarlo è il sottosegretario alla Salute Andrea, il quale ha riferito che l’obiettivo è un depopolamento del 50 per cento di questi animali in. L’operazione è già iniziata in questi giorni e ora subirà un’accelerazione. «Confidiamo di contenere e circoscrivere il fenomeno. Stiamo procedendo con le chiusure di tutti i varchi», ha dettoa Genova per la chiusura della campagna elettorale di Marco Bucci. «Confido che il consiglio dei ministri arrivi presto ad approvare la modifica della normativa sulla caccia portando da 3 a 5 mesi il periodo venatorio, questa è un’altra misura che aiuterebbe a ristabilire quell’equilibrio ambientale che ...

RaiNews : Peste suina a Roma, saranno abbattuti un migliaio di animali - zazoomblog : Peste suina al via piano per labbattimento dei cinghiali nel Lazio: 400 capi in 30 giorni - #Peste #suina #piano… - stagliacollo : Roma, emergenza peste suina: saranno abbattuti 1000 maiali - ringraziando i politici che hanno permesso che la citt… - mariali94316534 : RT @baffi_francesco: Preoccupa la peste suina. - mariali94316534 : RT @italiaserait: Peste suina, due maiali infetti in un allevamento -

Contro lanel Lazio parte il piano di selezione dei cinghiali per abbattimenti. È quanto emerso dalla cabina di regia che si è tenuta oggi in Prefettura a Roma . In particolare è stato deciso che in ...Per contrastare lanel Lazio pronto un piano di selezione dei cinghiali per abbattimenti entro 30 giorni. È quanto emerso dalla cabina di regia che si è tenuta oggi in Prefettura a Roma. In particolare, ...Contro la peste suina nel Lazio parte il piano di selezione dei cinghiali per abbattimenti. È quanto emerso dalla cabina di regia che si è tenuta oggi in Prefettura a Roma.Ma per quanto riguarda il consumo di carne di maiale, non c’è nessun rischio per la salute umana» «Le persone devono stare tranquille, non c’è nessun motivo di allarme. I primi due casi di maiali cont ...