NASCAR Cup Series | si torna a ‘girare a destra’ tra i saliscendi di Sonoma

(Di venerdì 10 giugno 2022) Sicon laCup, categoria che si appresta per disputare il secondo road course della stagione. Tutto è pronto per un fine settimana da non perdere in questo week-end nel difficile impianto di Somona, tracciato che accoglie il 16° atto della regular season. La pista californiana è forse la più complessa del calendario con i suoi 3137 metri, intervallati da una serie di curve in successione che non permettono il minimo errore. Sono tante le versioni presenti alRaceway, circuito di proprietà, come gran parte degli ovali della, della Speedway Motorsports, Inc. La famosa categoria americana riservata alle stock car tornerà nel 2022 ad utilizzare il tratto ‘The Chute’, sezione che di fatto omette il ‘The Carousel’, che ...

franz_house_vg : Nascar Cup. @joeylogano raddoppia quando @KyleBusch esagera e sbaglia. @dennyhamlin ha creato un teatrino estremame… - DanieleFassina : RT @P300it: NASCAR | Logano conquista anche la prima gara della Cup Series a Gateway! ? di Gabriele Dri ?? - P300it : NASCAR | Logano conquista anche la prima gara della Cup Series a Gateway! ? di Gabriele Dri ??… - luca_pelle2508 : Joey Logano vince al Gateway nella NASCAR Cup Series #motorsport #pellemotorsport #passion #motori - PelleMotorsport : Joey Logano vince al Gateway nella NASCAR Cup Series #motorsport #pellemotorsport #passion #motori

Joey Logano vince un lunghissimo duello contro Kyle Busch e conquista la prova del Gateway Motorsport Park della NASCAR Cup Series. Seconda gioia dell'anno per il portacolori di Penske, protagonista di tutto il fine settimana in quel di St. Louis. Chase Briscoe ha dominato la prima parte della gara.