"Lo stipendio lo decidete voi, gli orari anche": l'annuncio controcorrente di un ristoratore in Puglia (Di venerdì 10 giugno 2022) Fare il cameriere o il pizzaiolo forse non piace più. Potrebbe essere questa la considerazione che ha spinto Pierluigi Lucino, titolare del Riviera Bar Bistrot a Porto Cesareo, in Puglia, a pubblicare sui social un annuncio molto particolare: "Cerco personale. Lo stipendio lo decidete voi, il giorno libero e gli orari anche". Una provocazione che ha fatto forse sorridere, ma anche riflettere sulla mancanza di personale nei locali italiani. Il gestore in questione offrirebbe un minimo di 1200 euro netti, che salgono a 1500-1600 per i pizzaioli. Nonostante la paga, ancora non c'è stata alcuna candidatura. l'annuncio particolare del titolare La situazione di mancanza di personale era stata segnalata anche dallo chef Filippo La Mantia, che al Corriere ...

