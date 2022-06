Lista di proscrizione, nel report del Dis non ci sono i nomi citati dal Corriere (tranne due). Dove sono gli altri? E le critiche a Draghi diventano “propaganda” (Di venerdì 10 giugno 2022) Un'”inversione di trend della disinformazione russa” che ha “subito un forte rallentamento nella sua intensità e l’adozione di una postura difensiva“. È la tendenza segnalata nel “Bollettino ibrido” (Hybrid bulletin) curato dal Dis, il Dipartimento per le informazioni della sicurezza – la struttura che coordina i servizi d’intelligence – con la collaborazione di Aisi e Aise (le Agenzie per l’interno e per l’estero) e inviato al Copasir (il Comitato parlamentare di vigilanza sui servizi). Il documento, declassificato dal sottosegretario con delega alla Sicurezza Franco Gabrielli – che lo ha “spiegato” in conferenza stampa – è lungo sette pagine: il titolo è “Speciale disinformazione nel conflitto russo-ucraino, periodo 15 aprile-15 maggio”. È da qui che il Corriere della Sera ha preso spunto per la contestata Lista dei “putiniani d’Italia” pubblicata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Un'”inversione di trend della disinformazione russa” che ha “subito un forte rallentamento nella sua intensità e l’adozione di una postura difensiva“. È la tendenza segnalata nel “Bollettino ibrido” (Hybrid bulletin) curato dal Dis, il Dipartimento per le informazioni della sicurezza – la struttura che coordina i servizi d’intelligence – con la collaborazione di Aisi e Aise (le Agenzie per l’interno e per l’estero) e inviato al Copasir (il Comitato parlamentare di vigilanza sui servizi). Il documento, declassificato dal sottosegretario con delega alla Sicurezza Franco Gabrielli – che lo ha “spiegato” in conferenza stampa – è lungo sette pagine: il titolo è “Speciale disinformazione nel conflitto russo-ucraino, periodo 15 aprile-15 maggio”. È da qui che ildella Sera ha preso spunto per la contestatadei “putiniani d’Italia” pubblicata ...

