La Bce cambia strada e lo spread vola | record dal 2014

(Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ lontano ilstorico del 2011, quando lotoccava quota 574 punti. Era il 9 novembre e l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nominava Mario Monti senatore a vita. Il passo che anticipava le dimissioni di Silvio Berlusconi e l’incarico all’ex commissario Ue alla concorrenza di formare un nuovo governo. Ma il differenziale tra il Btp decennale e il Bund tedesco torna oggi a fare paura. Ha toccato, sulla piattaforma Bloomberg, arriva 234 punti, sei in più rispetto ai 228 punti base della chiusura di ieri. In netto rialzo il rendimento che ha chiuso al 3,85% rispetto al 3,72% di ieri, aggiornando i massimi da ottobre, più alto anche rispetto ai valori del 2018, quando pagava l’incertezza politica che portò alla nascita del governo gialloverde. A far salire la tensione sono state le ...

Una bella differenza per chi si sta approcciando ora all'acquisto (ovviamente, nullaper chi ...vengono utilizzati sui mutui si muovono in corrispondenza di un rialzo dei tassi deciso dalla. ..."È in corso un attacco all'Italia, oggi la borsa perde il 4%, lanon compra più titoli di Stato da un giorno all'altro, lo spread torna ai massimi, c'è l'inflazione, vogliono svendere l'Italia ...E' lontano il record storico del 2011, quando lo spread toccava quota 574 punti. Era il 9 novembre e l'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nominava Mario Monti senatore a vita. Il pa ...L'annuncio di Francoforte sulla stretta monetaria era atteso e persino prevedibile. Ma è la mancanza di chiarezza sui possibili paracadute in caso di rendimenti alle stelle che getta nel panico invest ...