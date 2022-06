Jasmine Carrisi svela un retroscena sul suo ex fidanzato (Video) (Di venerdì 10 giugno 2022) Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, svela un retroscena sul suo ex fidanzato Jasmine Carrisi ha affidato a Tik Tok un Video dove racconta che il suo ex, con il quale ha vissuto una relazione nel 2015, è gay. “Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex che è diventato gay”, si legge come didascalia al Video. Lei mentre balla racconta la sua esperienza, confermando appunto di avere avuto una storia con un ragazzo, che dopo la loro relazione ha scoperto di essere gay. Il ragazzo è Pierangelo Greco, tiktoker, che di recente ha fatto coming out con la nonna e il Video è diventato virale. quanta dolcezza#pierangelogreco #tiktokVideo #stopomofobia #loveislove pic.twitter.com/0mbTx2DE9t — ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 giugno 2022), figlia di Al Bano e Loredana Lecciso,unsul suo exha affidato a Tik Tok undove racconta che il suo ex, con il quale ha vissuto una relazione nel 2015, è gay. “Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex che è diventato gay”, si legge come didascalia al. Lei mentre balla racconta la sua esperienza, confermando appunto di avere avuto una storia con un ragazzo, che dopo la loro relazione ha scoperto di essere gay. Il ragazzo è Pierangelo Greco, tiktoker, che di recente ha fatto coming out con la nonna e ilè diventato virale. quanta dolcezza#pierangelogreco #tiktok#stopomofobia #loveislove pic.twitter.com/0mbTx2DE9t — ...

