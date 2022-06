Isola dei Famosi | dopo Cucolo anche Edoardo Tavassi lascia i compagni

(Di venerdì 10 giugno 2022) In queste ore all’dei2022, sia tra i telespettatori che tra i naufraghi, c’è grande preoccupazione per. Ierilui come Marcohato la spiaggia e iper andare a stare in infermeria. Com’è stato reso noto nella tarda serata, il compagno di Lory Del Santo ha dovutore definitivamente il gioco per motivi di salute, e si teme che possa succedere, i cui problemi di salute sono rimasti top secret fino a quando a rivelarli non è stato il giornalista Gabriele Parpiglia. Quest’ultimo hatranquillizzato tutti sul fatto chea breve tornerà dai ...

Pubblicità

fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - redazionerumors : Isola dei Famosi, Lory Del Santo fa un pasticcio su Instagram #LoryDelSanto - BITCHYFit : Alvin svela alcune curiosità su L’Isola dei Famosi: dal cibo, a Soleil, al rapporto con Ilary Blasi - infoitcultura : Isola dei Famosi choc: «Disagio continuo». Alvin svela come si vive davvero - CaterinaDeMedi3 : RT @marioadinolfi: I neoperseguitati dalle manganellature del politicamente corretto siamo noi. Per questo valore simbolico la chiusura del… -

... è indagato per corruzione Tutti i flop di Woodcock: dal Vipgate in poi, storiafallimenti del ... sarebbero stati forniti "numerosi biglietti e tessere" per gli aliscafi diretti nell'e "...... il Comune di Fiumicino ha deciso, in accordo con Ati, di potenziare il servizio di raccolta porta a portarifiuti nei lungomare delle località di Fiumicino,Sacra, Focene, Maccarese, ...Piazza Cortevecchia è pronta per essere rinnovata in maniera rispettosa dell'ambiente, trasformando un'isola di calore in una piazza accogliente per i cittadini. Saranno i cittadini stessi a poter sce ...Un altro concorrente è stato costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi ad un passo della finale. E pensare che in molti lo credevano tra i finalisti. Vediamo di chi si tratta. Il caso più eclatante ...