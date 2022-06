Il Napoli insiste su Deulofeu (Di venerdì 10 giugno 2022) Aspettando la definizione del futuro di Dries Mertens, la dirigenza partenopea, nei limiti del budget imposto, cerca un profilo per l'attacco. Il preferito resta Gerard Deulofeu, sul quale c'è anche l'interessamento della Roma: non si trova ancora l'intesa con l'Udinese. Si pensa quindi alle alternative: l'ex Torino Brekalo o l'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini. Quest'ultimo può arrivare a cifre abbordabili. Oltre a Mertens, koulibaly e Fabian Ruiz anche il futuro di Politano è in bilico e all'attaccante non mancano certo le offerte sia dall'Italia che dall'estero. Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 10 giugno 2022) Aspettando la definizione del futuro di Dries Mertens, la dirigenza partenopea, nei limiti del budget imposto, cerca un profilo per l'attacco. Il preferito resta Gerard, sul quale c'è anche l'interessamento della Roma: non si trova ancora l'intesa con l'Udinese. Si pensa quindi alle alternative: l'ex Torino Brekalo o l'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini. Quest'ultimo può arrivare a cifre abbordabili. Oltre a Mertens, koulibaly e Fabian Ruiz anche il futuro di Politano è in bilico e all'attaccante non mancano certo le offerte sia dall'Italia che dall'estero.

