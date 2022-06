Guerra in Ucraina ultime notizie. Inviato Usa a Osce:?Cremlino prepara annessione Kherson (Di venerdì 10 giugno 2022) Si intensifica il conflitto nell’Est e nel Sud del Paese. Rappresentante permanente degli Stati Uniti all’Osce, Michael Carpenter, ha dichiarato che Mosca si prepara ad annettere la regione del Kherson. La Repubblica Popolare del Donetsk ha condannato a morte i “mercenari” britannici Aiden Aslin e Shaun Pinner e il marocchino Saaudun Brahim, che combattevano per l’esercito ucraino. L’Ue accelera sullo status di candidato all’Ucraina, mentre il Canada congela beni russi per 91 milioni di euro. Dal fronte l’esercito di Kiev lancia l’allarme:?«Stiamo finendo le munizioni». Possibile visita Macron a Kiev il 15 giugno. Biden incolpa Putin per inflazione record, «sfida reale per le famiglie» Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 10 giugno 2022) Si intensifica il conflitto nell’Est e nel Sud del Paese. Rappresentante permanente degli Stati Uniti all’, Michael Carpenter, ha dichiarato che Mosca siad annettere la regione del. La Repubblica Popolare del Donetsk ha condannato a morte i “mercenari” britannici Aiden Aslin e Shaun Pinner e il marocchino Saaudun Brahim, che combattevano per l’esercito ucraino. L’Ue accelera sullo status di candidato all’, mentre il Canada congela beni russi per 91 milioni di euro. Dal fronte l’esercito di Kiev lancia l’allarme:?«Stiamo finendo le munizioni». Possibile visita Macron a Kiev il 15 giugno. Biden incolpa Putin per inflazione record, «sfida reale per le famiglie»

