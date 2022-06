Francesco Vecchi non ne può più | “Rendiamoci conto…”: la telecamera lo becca, è sconcertato [VIDEO] (Di venerdì 10 giugno 2022) Durante la diretta di Mattino 5 News, Francesco Vecchi non è riuscito a trattenere lo sconcerto e si è mostrato letteralmente senza parole Francesco Vecchi (Screen da Twitter)Alla guida di Mattino 5 News con Federica Panicucci, Francesco Vecchi si occupa quotidianamente di problemi politici, culturali e sociali. Il talk show del mattino di Canale5 è un vero e proprio appuntamento fisso per molti telespettatori, poiché li aggiorna sui fatti principali della giornata con ospiti, approfondimenti e servizi specifici. Durante la diretta di venerdì 10 giugno, però, Francesco Vecchi è stato colto da un momento di vero dispiacere e sconcerto per un tema molto delicato. Le telecamere l’hanno ripreso: si è visto tutto. Francesco ... Leggi su specialmag (Di venerdì 10 giugno 2022) Durante la diretta di Mattino 5 News,non è riuscito a trattenere lo sconcerto e si è mostrato letteralmente senza parole(Screen da Twitter)Alla guida di Mattino 5 News con Federica Panicucci,si occupa quotidianamente di problemi politici, culturali e sociali. Il talk show del mattino di Canale5 è un vero e proprio appuntamento fisso per molti telespettatori, poiché li aggiorna sui fatti principali della giornata con ospiti, approfondimenti e servizi specifici. Durante la diretta di venerdì 10 giugno, però,è stato colto da un momento di vero dispiacere e sconcerto per un tema molto delicato. Le telecamere l’hanno ripreso: si è visto tutto....

