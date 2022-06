F1, orario qualifiche 11 giugno: programma GP Azerbaijan 2022, tv streaming, guida Sky e TV8 (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo aver messo in archivio la prima giornata del fine settimana del Gran Premio dell’Azerbaijan, con le due prime sessioni di prove libere, è già tempo di pensare a quello che vivremo domani, ovvero il sabato sul tracciato di Baku. Sul circuito cittadino appoggiato sulle sponde del Mar Rosso si inizierà a fare sul serio, dato che saranno i cronometri a parlare, con le qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domenica. Il programma della giornata di domani per quanto riguarda il weekend azero, prenderà il via con la prima sessione di prove libere delle ore 13.00, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 16.00 con la Q1. Da quel momento sarà solamente caccia alla pole position, con emozioni a non finire e rischio di bandiere rosse sempre dietro l’angolo, proprio come accadde un anno fa ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo aver messo in archivio la prima giornata del fine settimana del Gran Premio dell’, con le due prime sessioni di prove libere, è già tempo di pensare a quello che vivremo domani, ovvero il sabato sul tracciato di Baku. Sul circuito cittadino appoggiato sulle sponde del Mar Rosso si inizierà a fare sul serio, dato che saranno i cronometri a parlare, con leche andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domenica. Ildella giornata di domani per quanto riguarda il weekend azero, prenderà il via con la prima sessione di prove libere delle ore 13.00, mentre lescatteranno alle ore 16.00 con la Q1. Da quel momento sarà solamente caccia alla pole position, con emozioni a non finire e rischio di bandiere rosse sempre dietro l’angolo, proprio come accadde un anno fa ...

Pubblicità

infoitsport : F1 GP Azerbaijan Baku 2022, qualifiche domani in tv: canale, orario e diretta streaming - Ginu_x : @N_Cobucci Per la gara alle 13, facciamo finta che sia OK (orario perfetto per farmi andare storto il maccherone).… - pausa_motori : #AzerbaijanGP week! Gli orari (con l’orario italiano) del weekend: Venerdì : - FP1 ore 13:00; - FP2 ore 16:00 Sabat… - zazoomblog : F1 GP Azerbaijan Baku 2022 qualifiche sabato: canale orario diretta tv e streaming - #Azerbaijan #qualifiche… - zazoomblog : F1 GP Azerbaijan Baku 2022 qualifiche sabato: canale orario diretta tv e streaming - #Azerbaijan #qualifiche… -