F1 | GP Azerbaijan | Perez | “Buoni dati nel passo-gara”

(Di venerdì 10 giugno 2022) “Oggi è stata una buona partenza, poi nel prosieguo non abbiamo fatto bene come avremmo voluto”. Così, ai microfoni di Sky Sport e al termine delle seconde prove libere del Gp, il pilota della Red Bull Sergioche ha chiuso in seconda posizione. “Probabilmente abbiamo preso una direzione poco redditizia. Però abbiamoanche in simulazionecon le gomme, con Max abbiamo raccolto molto e ne parleremo insieme. Gli avvallamenti davano fastidio, soprattutto in frenata”. SportFace.