Duplice omicidio Vicenza, spunta una lettera anonima a Lidia: 'Stai attenta' (Di venerdì 10 giugno 2022) Chi sono le vittime Vicenza, 10 giugno 2022 - Emergono nuovi particolari sul Duplice omicidio di Vicenza. Una lettera anonima di 'avvertimento' a Lidia Miljkovic era stata trovata nella cassetta della ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Chi sono le vittime, 10 giugno 2022 - Emergono nuovi particolari suldi. Unadi 'avvertimento' aMiljkovic era stata trovata nella cassetta della ...

Pubblicità

CorriereAlpi : Duplice omicidio di Sarzana, Cartabia manda gli ispettori e chiede chiarimenti per il mancato arresto di Bedini - palermo24h : Duplice omicidio Vicenza, spunta una lettera anonima a Lidia Stai attenta - messveneto : Duplice omicidio di Sarzana, Cartabia chiede chiarimenti per il mancato arresto di Bedini: Procedimento conoscitivo… - zaiapresidente : ??????????? Per contrastare il problema della violenza sulla donne, di cui il duplice omicidio nel Vicentino è l'ennesi… - TgrRaiVeneto : Cresce la rabbia dei familiari delle donne. Zlatan Vasiljevic aveva alle spalle anni di abusi denunciati dalla ex m… -